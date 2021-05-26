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İzmir'de vaka sayısı ne durumda? Kaç kişi aşı oldu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, aşılama sayesinde etkisini azaltmaya başladı. İzmir'de de vaka sayısı görülme oranı düştü ve İzmir turuncu kategoriye geçti

İzmir'de vaka sayısı ne durumda? Kaç kişi aşı oldu?
26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:04

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ancak bulunan aşılar sayesinde vaka sayılarında hızlı düşüş görülmeye başlandı.

İzmir'de de vaka sayısında büyük düşüş görüldü. Daha önce çok fazla vaka sayısına sahip olan ve çok yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan İzmir, son düşüşlerle birlikte yüksek riskli turuncu kategoriye geçti. Son verilerde İzmir'de 100 binde görülen vaka sayısı 72,75 olarak açıklandı. Kim isterse anında burada porno izle eşssiz videoların sahip olmanın tadını çıkarabilir.

İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı da 26 Mayıs itibariyle 1 milyon 926 bin 591 olarak açıklandı. Bu kişilerden 1 milyon 84 bin 235'i sadece bir doz aşı uygulanan kişiler olurken, iki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 842 bin 356 olarak belirtildi.
 

Etiketler; #izmir #izmir koronavirüs #izmir korona aşı
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