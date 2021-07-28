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İzmir'de vaka sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı en çok Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır'da arttı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de artış yaşandı

İzmir'de vaka sayısında korkutan artış!
28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 57,95'den 69,13'e, İstanbul'da 75,12'den 88,19'a, İzmir'de 24,46'dan 33,43'e yükseldi. Vaka sayısı en çok artan iller ise, Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır oldu. Vaka oranları Siirt'te 748,39, Diyarbakır'da 223,94, Bitlis'te 202,85, Giresun'da 142,72 ve Iğdır'da 118,40 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" dedi.

Bakan Koca, yaptığı diğer paylaşımda ise, "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #izmir #izmir koronavirüs
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