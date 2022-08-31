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İzmir'de Vali'ye Atatürk tepkisi!

31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:46

İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasında Atatürk'ün adını geçirmediği için vatandaşlar tarafından tepki gördü

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre; Gündoğdu Meydanı’nda yapılan etkinlikle söz alan Vali Köşger, konuşması bittikten sonra yuhalandı. Etkinliği izleyenler “Atatürk, Atatürk” diyerek slogan attı. Köşger’in “Sanata sanatçıya değer veriyoruz” ifadeleri de tepki çekti.

Alkış ve yuhalamalarla protesto edilen Vali Köşger tekrar söz alarak “Büyük taarruzun emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi, bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz?” diyerek kalabalığa yanıt verdi.

Etiketler; #izmir #atatürk #izmir valisi #yavuz selim köşger
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