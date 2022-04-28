İzmir'de vandallar bir parkı bu hale getirdi!

İzmir'in Konak ilçesi Levent Mahallesi'nde bulunan tek park saldırıya uğradı. Parkta bulunan banklar sökülürken, salıncaklar bozuldu, duvarlar yıkıldı. Yeni dikilen fidanları bile söken vandallar çocukların tek parkını yok etti



Konak Belediyesi’nin Levent Mahallesi muhtarından ve mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine, yeni kurduğu çocuk parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce büyük zarar verildi. Konak Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri mahalledeki tek parka bakım için gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler, parkın bayram öncesi kullanılamaz hale getirildiğini tespit etti.

Saldırganlar 200 bin TL’lik bir bedelle kurulan ve düzenli olarak bakımı yapılan parka acımadı. Bankları sökülen parkın, çocuk salıncakları kullanılamaz hale getirildi. Parkın duvarlarını da yıkan saldırganlar, yeni dikilen fidanları söktü. Parkta 20 bin TL’lik zarar meydana geldiği tespit edildi.

“Konak’a, emeklerimize saygısızlık”

Konak’ta mevcut yapılaşma nedeniyle yeşil alan bulmakta, park alanı oluşturmakta çok zorlandıklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz çocuklarımız aileleriyle birlikte iyi vakit geçirsin, nefes alsın diye bulduğumuz her alanda ilçemize park kazandırmaya çalışırken, yepyeni, pırıl pırıl parkımızın getirildiği hale bakın. Gerçekten çok üzücü… Ekiplerimiz parklarımızı kurmak, bakımını yapmak için çok çalışıyor. Bu yapılan Konak’a, Konaklı hemşehrilerimize, özellikle çocuklarımıza büyük bir saygısızlık. Bizlerin emeğine de saygısızlık. Bayram öncesi güzelim alana zarar verip, parkı çocuklarımızın elinden aldılar. Yapılan büyük bir ayıptır, kötülüktür. Biz parkımızı en kısa sürede yeniden kurup çocuklarımızın yüzünü yine güldüreceğiz” diye konuştu.