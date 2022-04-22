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İzmir'de velilere kötü haber! Yüzde 40 zam geldi!

İzmir'de velilere kötü haber! Yüzde 40 zam geldi!
22 Nisan 2022 Cuma 08:38

İzmir'de velilere yine kötü haber geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası öğrenci servislerine yüzde 40 zam talep etti. Zam talebi UKOME tarafından onaylandı. Böylece İzmir'de öğrenci servis ücreti yüzde 40 zamlanmış oldu

Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın öğrenci servislerinde yüzde 40 fiyat artışı talep etti. Odanın bu talebi UKOME tarafından onaylanırken, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, esnafın büyük bir özveri ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Servisçi esnafını düşünürken öğrenci velilerini de mağdur etmek istemediklerini kaydeden Mert, “Söz konusu yüzde 40’lık artış bu dengeyi korumak amaçlıdır. Araçlarımızın bakım gideri, yedek parçası, lastik gideri istediğimiz yüzde 40 oranından daha fazla artış göstermiştir” dedi.

Etiketler; #izmir #izmir öğrenci servisi #öğrenci servisi zam #servis zam #izmir zam #izmir servis zam
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