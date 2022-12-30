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İzmir'de vinç devrildi: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralı

30 Aralık 2022 Cuma 20:22

Son dakika! İzmir Bornova'da inşaatı süren gökdelene ait bir vinç devrildi. Meydana gelen olayda 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi. Vinçten kopan parçalar şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 


VALİ KÖŞGER: 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 KİŞİ YARALANDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vincin yapıya doğru devrildiği olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken Vali Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgede inceleme yapıyor.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #vinç kazası #ölüm #haber
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