İzmir'de vinç kazası: Ölü sayısı arttı!

İzmir'de vinç kazası. İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir otele ait vinç, yapıya doğru devrildi. Kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, dün saat 17.35'te Bornova ilçesinde Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında meydana geldi. Vinç, iddiaya göre yükseltme çalışmaları sırasında yapıya doğru devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynere düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla 6 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 4 işçinin cansız bedeni ise olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga götürüldü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da olayın yaşandığı bölgeye gelerek, incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.



ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde bir inşaatta meydana gelen kazada ölü sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Vali Köşger, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde inşaatı süren bir otele ait vincin devrilmesi sonucu 6 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ili Bornova ilçesi Kamil Tunca bulvarı üzerindeki bir otel inşaatı yapımında kullanılan vincin 30.12.2022 tarihinde devrilmesi sonucunda henüz kimlikleri tespit edilemeyen vatandaşlarımızın vefat etmesi üzerine ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

'KAZA İLE İLGİLİ BELEDİYEYLE ALAKALI BİR İLİŞKİ YOKTUR'

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilçede inşaatı süren bir otele ait vincin devrilmesi sonucu 6 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. İduğ, "Olayda 4 canımız vefat etti, inşallah enkazdaki diğer kişilere de sağ salim ulaşılır. Bu olay bizi derinden üzdü. Sorumluluk alanı olarak burada birtakım şeyler konuşuldu. Ben size doğrusunu söyleyeyim. Yerel yönetimler imar kanununun ilgili maddesine göre sorumluluk alanını yapı denetim firması, müteahhit ve şantiye şefi olarak 3 gruba devreder. Yani bu kaza ile ilgili belediyeyle alakalı bir ilişki yoktur. Bunun bilinmesini isterim. Bizler ruhsatları verdikten sonra inşaat bitiminden sonraki kontrollerden sorumluyuz. Bu durumu açıklamak istedim. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.