İzmir'de virüs kontrol altında

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle şehir içi otobüsleri ve metrolara yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Vali Köşger, "Hastanelerimizde yüzde 52 civarında yoğunluk var. Koronavirüs, İzmir'de kontrol altında gidiyor" dedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile beraber, Konak ilçesine bağlı Bahribaba Aktarma Merkezi'ndeki ESHOT otobüslerini ve İzmir Metrosu'nu gezerek, koronavirüs denetimi yaptı. Toplu taşıma araçlarına getirilen kısıtlama uygulamasının yanı sıra maske denetimi de yapan Vali Köşger, bir otobüste birbirlerine yakın oturan 2 kişiden yerlerini değiştirmelerini istedi. Metroya binen Köşger, buradakilere de uyarılarda bulundu.

Denetimler yapacağız

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Köşger, Konak ilçesinde farklı mesai saatlerine geçileceğini söyledi. Köşger, "Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine toplu taşıma araçlarında denetim yaptık. Bu konuda da yeni tedbirler alındı. Yolcu kapasitesi 3'te 1'e indirildi. Baktığımız hatlarda çok bir sıkıntı göremedik ancak yoğun saatlerde daha kalabalık olduğu söyleniyor. O saatlerde de denetimler yapacağız. İzmir'i kontrol altında tutmak için bir dizi tedbirler aldık. Esnek mesai saatlerinde geçeceğiz. Risk grupları evden çalışacak. Engelli ve hamile olanlar ise idari izinli sayılacak. Bunun yanı sıra Konak'ta farklı mesai uygulamasına geçiyoruz. 28 bin çalışanın yarısı mesaiye sabah 08.00'de, yarısı 09.00'da başlayacak" dedi.

Vatandaş tedbir alsın

Koronavirüsün şehir genelinde kontrol altında tutulduğunu belirten Vali Köşger, "Elimizden gelen tedbirleri almak istiyoruz ancak esas iş vatandaşlarımız düşüyor. Tüm tedbirlere rağmen vatandaşımız hala gevşeklik yapıyorsa kendi sağlığını korumak konusunda ihmalkarlık yapıyorsa ona yapacağımız bir şey yok. Maske takmayan insanlar, burunlarına hortum takılmasıyla karşı karşıya kalabilir. İzmir'deki hastanelerde yüzde 52-53 civarında bir yoğunluk var. Rahatsız olan vatandaşlarımız ve onların tedavi süreçlerinde bir sıkıntımız yok. Koronavirüs, İzmir'de kontrol altında gidiyor. Biz de kontrolden çıkarmamaya çalışıyoruz. Avrupa'da hastanelerde yatak ve sağlam doktor kalmadı. O duruma düşmemek için gayret etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



