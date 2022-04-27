KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
0
İZMİR'DE 1 MAYIS KONSERİ
İZMİR'DE 1 MAYIS KONSERİ
0
YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
0
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0

İzmir'de vücut geliştirme sporcusu kazada hayatını kaybetti

İzmir'de vücut geliştirme sporcusu kazada hayatını kaybetti
27 Nisan 2022 Çarşamba 14:17

İzmir'in Tire ilçesinde, motosikletinin hafriyat kamyonunun altında kalmasıyla hayatını kaybeden vücut geliştirme sporcusu Çağdaş Tutkaç'ın (19) cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ahmet Gündoğdu tutuklandı.

Kaza, 25 Nisan'da Tire ilçesi, İbn-i Melek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gültekin Başargan Caddesi'nden Çağlayan Caddesi'nde giden Ahmet Gündoğdu yönetimindeki 35 T 2024 plakalı hafriyat kamyonu, Sadık Giz Caddesi kesişiminde, Çağdaş Tutkaç idaresindeki 35 BEC 750 plakalı motosikletle çarpıştı. Çağdaş Tutkaç kamyonun altında kalırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Serkan İşler de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2 yaralı, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Tutkaç, burada hayatını kaybetti.

AYAKTA ZOR DURDU

Türkiye çapında katıldığı şampiyonalarda çeşitli dereceler kazanan vücut geliştirme sporcusu Tutkaç'ın cenazesi, dün Tire Mehmet Akif Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Tire Asri Kabristanlığı'na defnedildi. Cenazeye motosiklette yolcu olarak bulunan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Serkan İşler de katıldı. Arkadaşını kaybeden İşler'in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Gündoğdu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kaza #ölüm #vücut geliştirme sporcusu #çağdaş tutkaç
Önceki Haber
Otizmli sporcu Tuna, bir ilki başardı!
Sonraki Haber
DEVA Partisi ittifaktan ayrılıyor mu? Babacan açıkladı
Ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen'e cinsel istismar!
Ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen'e cinsel istismar!
0
İzmir'e korkutan uyarı: Tsunami tehlikesi var!
İzmir'e korkutan uyarı: Tsunami tehlikesi var!
0
Konak Belediyesi'ne Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü
Konak Belediyesi'ne Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü
0
İzmir Tabip Odası’ndan TUS kontenjanlarının artırılmasına tepki
İzmir Tabip Odası’ndan TUS kontenjanlarının artırılmasına tepki
0
Başkan Soyer duyurdu: İzmir o ödülü kazandı
Başkan Soyer duyurdu: İzmir o ödülü kazandı
0
Başkan Soyer'den Bayraklı'da 'Acil Çözüm' turu
Başkan Soyer'den Bayraklı'da 'Acil Çözüm' turu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.