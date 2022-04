İzmir'de yağışlar nedeniyle zarar gören bu köprüler yenilenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin birçok ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan derelerdeki taşıt ve yaya köprülerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 9 ilçede 14 karayolu köprüsünü daha yenilemek için ihale sürecini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 114 milyon liralık yatırımı önümüzdeki günlerde başlatıyor. Çapları taşkın riskini azaltacak şekilde inşa edilecek yeni taşıt köprüleri ile hem araçların hem yayaların güvenli ve rahat ulaşımı sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kenti dirençli kılma hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. İklim krizinin de etkisiyle olası su taşkınlarına karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi dere üzerlerindeki taşıt ve yaya köprülerini de yeniliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayındır, Bayraklı, Kiraz, Seferihisar, Kemalpaşa, Güzelbahçe, Kınık, Menderes, Torbalı’daki 14 karayolu köprüsünün yenilenmesi için ihale sürecini tamamladı. 114 milyon liraya mal olacak çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve bir yılda bitirilecek.

70’e yakın noktada çalışacağız

Sıkıntılı bölgelerde kentsel altyapının güçlenmesi için yatırımlara hız verdiklerini dile getiren

Başkan Tunç Soyer, “Bu kapsamda yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla 70’e yakın noktada taşıt ve yaya köprüsü yapacağız. Çaplarını büyüttüğümüz menfezler sayesinde derelerin akışı rahatlayacak, hem taşkınları önleyeceğiz hem de yurttaşlarımızın güvenli ve rahat ulaşımını sağlayacağız" dedi.

Köprüler genişliyor, kaldırım yapılıyor

Menfez yapılamayacak genişlikteki derelerde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni taşıt köprüleri yapıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan dere üzeri karayolu köprüleri derelerin 100 ve 500 yıllık debilerine göre hesaplanarak projelendiriliyor. Karayolu köprülerinin bazıları ise genişletiliyor. Tretuvarlarla hem yayalar hem de araçların geçişi güvenli hale getiriliyor.

Bugüne kadar ne yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yılda dere üzerinde 3 karayolu köprüsü ve 13 araç geçişine uygun menfez yapıldı. 2 karayolu köprüsü, 2 menfez ve 2 yaya köprüsü çalışmaları devam ediyor. Torbalı Moskof Çayı Karayolu Köprüsü, Dikili Bademli Mahallesi'ndeki karayolu köprüsü ve Yeşildere üzerindeki Vezirağa karayolu köprüsü inşaatları tamamlandı. Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Menderes, Urla başta olmak üzere 13 menfez köprüsü araç geçişine uygun hale getirildi. Menemen Hasanlar ile Bergama Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan karayolu köprüleri ile Seferihisar’da 2 yaya köprüsü, Urla ve Karabağlar’da birer menfez çalışması devam ediyor.

Hangi ilçede hangi köprüler yenilenecek?



Bayındır’da Küçük Menderes Nehri üzerindeki ve Hasköy Mahallesi’ni Vali Kazım Dirik Caddesi’ne bağlayacak karayolu köprüsünde yayalar için tretuvar oluşturulacak, köprü genişliği ve uzunluğu artacak.

Bayraklı Yamanlar Deresi üzerindeki Akın Kıvanç Caddesi ile 7312 Sokak’ı bağlayan karayolu köprüsünün genişliği 15,5 metreye çıkarılacak. Köprünün her iki tarafında 2,5 metrelik tretuvar oluşturulacak.

Güzelbahçe Yelki’deki karayolu köprüsünün genişliği 6 metreden 12 metreye, uzunluğu ise 15 metreden 30 metreye çıkarılacak.

Kemalpaşa’daki Taşlıyol Küme Evleri Yolu Karayolu Köprüsü’nün genişliği 6 metreden 12 metreye çıkarılacak ve köprünün her iki tarafına 2 metre genişliğinde tretuvar yapılacak.

Kınık Kocaömerli mevkiindeki karayolu köprüsünün genişliği 6 metreden 12 metreye, uzunluğu ise 30 metreden 61 metreye çıkarılacak, köprünün her iki tarafına 2’şer metre tretuvar oluşturulacak.

Kınık Örtülü Mahallesi ile Karadere Mahallesi’ni bağlayan tek şeritli karayolu köprüsü gidiş ve geliş olmak üzere çift şerit araç trafiğine açılacak. Genişliği 4 metreden 13,5 metreye, uzunluğu ise 12 metreden 13,5 metreye çıkarılacak.

Kiraz Suludere Mahallesi’ni Çanakçı yoluna bağlayan 5 metre genişliğinde 18 metre uzunluğundaki karayolu köprüsünün genişliği 12 metreye, uzunluğu ise 21 metreye çıkarılacak. Yayalar için köprünün her iki tarafında 2 metrelik tretuvar oluşturulacak.

6 metre genişliğinde, 20 metre uzunluğundaki Menderes Akçaköy Mahallesi Köprüsü’nün yerine 16 metre genişliğinde 26 metre uzunluğunda karayolu köprüsü yapılacak. 2 metre uzunluğunda her iki yönde tretuvar olacak.

Menderes Develi Mahallesi ile üretim alanları arasında ulaşım sağlayan Sarıçay üzeri dere yatağı geçişi karayolu köprüsü olarak hizmet verecek. Yeni yapılacak karayolu köprüsü 12 metre genişliğinde, 55 metre uzunluğunda olacak.

Seferihisar’da Kavakdere Mahallesi ile Beyler Mahallesi-Orhanlı Mahallesi’ni birbirine bağlayan 20 metre uzunluğundaki karayolu köprüsü yenilenerek genişliği 12 metreye uzunluğunu 21 metreye çıkarılacak. Köprünün her iki tarafına 2’şer metrelik kaldırım yapılacak.

Orhanlı ile Gümüldür mahallelerini birbirine bağlayan 20 metre uzunluğundaki karayolu köprüsünün genişliği 12 metreye, uzunluğu ise 24 metreye çıkacak. Yolun her iki tarafında ikişer metre tretuvar yapılacak.

19 metre boyunda, 4 metre genişliğindeki Seferihisar Ulamış Mahallesi Okul Caddesi karayolu köprüsünün genişliği 14,5 metreye, uzunluğu ise 21 metreye çıkacak. Yolun her iki tarafında üçer metrelik tretuvar olacak.

Torbalı-Aslanlar yolu üzerindeki tek şeritli Yeni Mahalle Karayolu Köprüsü geliş ve gidiş olmak üzere çift şerit olarak yeniden yapılacak. Kaldırım düzenlemeleri ile birlikte genişlik 14 metreye, uzunluk 31 metreye çıkarılacak.

40 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Torbalı Muratbey Mahallesi Doğan Bursalıoğlu Caddesi karayolu köprüsünün her iki yanına üçer metre uzunluğunda kaldırım ve orta refüj yapılacak. Köprünün genişliği 22 metreye, uzunluğu 55 metreye çıkarılacak.