ÜÇ VİRÜSÜ AYNI ANDA...
ÜÇ VİRÜSÜ AYNI ANDA...
0
FOX TV'DE ŞOK AYRILIK!
FOX TV'DE ŞOK AYRILIK!
0
5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
0
GÜLÜMSETEN ANLAR!
GÜLÜMSETEN ANLAR!
0

İzmir'de yağmur: Bornova ve Bayraklı sular altında kaldı!

İzmir'de yağmur: Bornova ve Bayraklı sular altında kaldı!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:46

İzmir'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #bornova yağmur #bayraklı yağmur
Önceki Haber
Soyer: O gemiyi geldiği gibi geri göndereceğiz
Sonraki Haber
Kocatepe'den İzmir'e yürüyecekler! Tarihi yürüyüş için yola çıktılar!
Kocatepe'den İzmir'e yürüyecekler! Tarihi yürüyüş için yola çıktılar!
Kocatepe'den İzmir'e yürüyecekler! Tarihi yürüyüş için yola çıktılar!
0
Soyer: O gemiyi geldiği gibi geri göndereceğiz
Soyer: O gemiyi geldiği gibi geri göndereceğiz
0
İzmir'de bir minibüs alev alev yandı!
İzmir'de bir minibüs alev alev yandı!
0
Bayraklı'ya 'Porsuk Çayı' benzeri proje!
Bayraklı'ya 'Porsuk Çayı' benzeri proje!
0
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu!
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu!
0
İzmir'de ağaçtan düşen kadın öldü!
İzmir'de ağaçtan düşen kadın öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.