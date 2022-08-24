İzmir'de yağmur: Bornova ve Bayraklı sular altında kaldı!

İzmir'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.