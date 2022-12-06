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İzmir'de yakalamak istediği kişiyi öldüren polis tutuklandı!

İzmir'de yakalamak istediği kişiyi öldüren polis tutuklandı!
06 Aralık 2022 Salı 09:32

İzmir'de geçtiğimiz günlerde 'dur' ihtarına uymayan aracı takip eden polisler, aracın çamura saplanması ile şüphelileri yakalamıştı. Polisle, araçtakiler arasında çıkan arbedede ise bir kişi polisin silahı ile vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili bir polisin tutuklandığı öğrenildi

Karşıyaka ilçesinde geçen 2 Aralık gecesi yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçınca, polisler otomobili takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı. Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), Bülent A. ve M.K. (46) ile polisler arasında iddiaya göre arbede çıktı. Bu sırada polisin tabancası ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden Bülent A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülent A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen polis memuru tutuklandı. Şüpheli polis jandarmadaki ifadesinde, ölenin kendisine bıçakla saldırdığını ve uzaklaştırmak için havaya ateş etmek istediğini ancak yanlışlıkla Bülent A.'ya isabet ettiğini öne sürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #polis #haber
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