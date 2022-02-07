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İzmir'de yangın: 1 kadın öldü!

İzmir'de yangın: 1 kadın öldü!
07 Şubat 2022 Pazartesi 08:40

İzmir'in Kiraz ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangında tek başına yaşadığı öğrenilen 94 yaşındaki kadın öldü

Haliller Mahallesi'nde Feriştah Yılmaz'ın (94) yalnız yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yangın #ölüm
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