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İzmir'de yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Bornova'da bulunan bir kimya imalathanesinde önce patlama meydana geldi sonra yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:17

Alınan bilgiye göre, Geri Kazanımcılar Sitesi'nde bir kimya imalathanesinde kaynak yapımı sırasında patlama meydana gelmesi sonucu yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve TOMA sevk edildi. İmalathanenin bitişiğindeki iş yerine ve imalathane önünde bulunan bir araca da sıçrayan alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu bitişikteki iş yerinde büyük çapta hasar meydana oluştu.

İmalathanede yapılan soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Acı haberi alarak olay yerine gelen kişinin yakınları polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Öte yandan patlama esnasında imalathane önünde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan kişi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #yangın #ölüm #bornova yangın
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