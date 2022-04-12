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İzmir'de yangın: 3 iş yeri zarar gördü!

12 Nisan 2022 Salı 08:41

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, iş yerinin yanında bulunan 2 yere daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 3 iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokakta bulunan toptan ve perakende gıda ürünleri satışının yapıldığı iş yerinde çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Gıda ürünlerinin bulunduğu iş yerindeki yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 3 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #yangın #iş yeri yangın #izmir yangın
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