İzmir'de yangın: 5 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 5 yaşındaki Musa Taşıyan hayatını kaybetti. Anneanne Hatice Çetiner, ağır yaralandı

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında, Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, hem alevlere müdahale etti hem de içeride bulunan Hatice Çetiner ile torunu Musa Taşıyan'ı dışarıya çıkardı. Ağır yaralı olan anneanne ile torunu, Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 5 yaşındaki Musa Taşıyan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Hatice Çetiner tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.