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İzmir'de yangın! Otluk alanda başladı oto galeriye sıçradı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir oto galerinin lastik deposuna sıçradı. Galeri önünde park halinde bulunan lüks araçları kurtarmak için seferber olunurken, yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi

29 Mayıs 2022 Pazar 08:11

Yangın dün saat 22.00 sıralarında Binbaşı Reşatbey Mahallesi Akçay Caddesi İZBAN tren raylarına yakın bir noktadaki otluk alanda çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Serkan G.'ye ait oto galerinin yanında bulunan lastik deposuna sıçradı.

Çok sayıda lastik alev alırken, yangını kendi imkanıyla söndürmeye çalışan Gökhan Aygugan, dumandan etkilendi. Lastik deposuna yakın noktada park halinde bulunan lüks araçlar ise görevliler tarafından güvenli bölgeye çekildi. 2 lüks aracın hasar gördüğü belirtildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #yangın #oto galeri yangın
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