İzmir'de yangına giden itfaiye aracı devrildi!

İzmir Aliağa'da itfaiye aracı yangına giderken devrildi. Kazada 3 itfaiye görevlisi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Aliağa Kuzey Bölge Amirliği'ne bağlı 1. Posta Seyrek Grubu itfaiye ekibi yapılan yangın ihbarı üzerine harekete geçti. Seyir halindeki itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 3 itfaiye görevlisini Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan itfaiye görevlilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kazada yaralanan itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar dilediği öğrenildi.