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İzmir'de yangına giden itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

İzmir Tire'de yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye arabası kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan 3 personel yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

İzmir'de yangına giden itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var
21 Kasım 2022 Pazartesi 10:39

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tire-Belevi Yolu Çayırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmetler köyünden gelen bir yangın ihbarı sonrası harekete geçen itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için yola çıktı. İtfaiye aracı Çayırlı köyü yakınlarına geldiği sırada bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Tek taraflı yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Yıldıray Kul, Ahmet Can Yaşar ve Oğuz Yergök isimli itfaiye personeli yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edilen itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #itfaiye
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