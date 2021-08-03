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İzmir'de yangını duyan yardıma koştu!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Sarnıç'ta çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşın yardımı ile söndürüldü

İzmir'de yangını duyan yardıma koştu!
03 Ağustos 2021 Salı 08:26

Dün saat 18.30 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Sarnıç Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiyeye haber verirken, çok sayıda vatandaş da yardıma koştu.

Yangınına 1 helikopter  8 arazöz ile müdahale edildi. Orman içi, mezarlık yakını alandaki yangını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş da destek verdi. Bazı vatandaşlar ağaç dallarıyla müdahale ederken, bazı vatandaşların yangın söndürme hortumunu taşıdığı görüldü. Bir inşaat firmasına ait mikser su takviyesi yaparak çalışmalara destek verdi. Dumandan etkilenen 1 orman işçisi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayakta tedavi edildi. Ayrıca vatandaşlar yangına müdahale eden ekiplere ayran ve su dağıttı. Alevler 1 saat içinde kontrol altına alınıp, söndürüldü. 1 hektar alan küle dönerken, sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN HAVUZLARI ORMANI KURTARDI

Söndürme helikopteri ormanlık alanın bulunduğu bölgedeki 5 kilometrelik alan içerisindeki 5 noktada bulunan yangın havuzlarından su alarak alevlere 10 sorti yaptı. Böylelikle zamanında müdahale ile hava kararmadan, kısa sürede yangına müdahale edilerek, alevler daha fazla büyümeden önüne geçilip, mezarlığa sıçramadan söndürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yangın #sarnıç yangın #yangın söndürme
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