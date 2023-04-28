İzmir'de yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangındaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Soğutma çalışmaları sürerken, bloktaki dairelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü

İzmir'in Narlıdere ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.



8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI



Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı.



6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİ YARALANDI



Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Bu kişiler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 3'üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar oluştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks sitede çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ise yangının hangi dairede ve hangi sebeple çıktığının araştırıldığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Ayrıca söz konusu sitede doğal gazın bulunmadığı, jeotermal ısıtmanın kullanıldığı vurgulandı.

SİTE SAKİNLERİ GECEYİ ANLATTI

Sitedeki diğer bloklarda yaşayan vatandaşlar ise gece yaşanan korku dolu anları anlattı. Vatandaşlardan Bora Özdemir, "Çok kuvvetli bir bina yangınıydı. Cephedeki kuru ahşaplar cayır cayır yandı. Ahşapların yanmasının bitmesinin bile beklendiğini düşünüyorum. İlk başta insan sesleri vardı ama itfaiye o konuda çok hızlı davrandı ve insanları balkonlardan aldı. Yangın boyunca ufak patlama sesleri duyduk. Bunun evlerde unutulan eşyalardan kaynaklandığını düşündük. Biz yan sokaktaydık" dedi.

Yanan binanın yan bloğunda yaşayan Yeter Karakuzulu ise "Alevler çok kısa sürede yayıldı. Kat kat yayıldı. Herkes bağırıyordu. 'Kurtarın bizi' diyorlardı. Çok korktuk" diye konuştu.