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İzmir'de yaralıya müdahale için aracından inen genç, otomobilin çarpması sonucu öldü

İzmir'de yaralıya müdahale için aracından inen genç, otomobilin çarpması sonucu öldü
21 Nisan 2023 Cuma 17:57

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine trafik kazasında yaralanan kişiye yardım etmek için otomobilinden inen genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda İzmir yönüne giden . (40) idaresindeki 45 RA 7435 plakalı otomobil, Kuyucak mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü . yaralandı.

Aracıyla geçerken kazayı fark ederek sağa yanaşıp otomobilinden inen Yakup Gılır (18), yaralı 'nın otomobilden çıkmasına yardım etti.

Bu sırada aynı yöne giden B.D. (52) yönetimindeki 35 AAT 703 plakalı otomobil, Yakup Gılır ile 'ya çarptı.

Kazada Yakup Gılır hayatını kaybetti, . ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 'yı Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #otoyol #trafik kazası #yaralı
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