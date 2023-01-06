İzmir'de yardımlaşma derneğinde kumar oynadılar!

İzmir'in Bornova ilçesinde, yardımlaşma derneğine jandarmanın düzenlediği baskında, tombala oynarken yakalanan 89 kişiye 360 bin 895 lira ceza kesildi.

İzmir Jandarma Komutanlığı ve Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi'ndeki İzmir Bornova Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese dün düzenlenen operasyonda, tombala oynayan 89 kişi yakalandı. Tombala oynayanlara 360 bin 895 lira ceza kesildi. Dernek mühürlenirken, U.Ç. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

