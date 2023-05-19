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İzmir'de yasa dışı silah imal ve ticareti operasyonunda 4 kişi yakalandı

İzmir'de yasa dışı silah imal ve ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 120 kurusıkı tabanca ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

İzmir'de yasa dışı silah imal ve ticareti operasyonunda 4 kişi yakalandı
19 Mayıs 2023 Cuma 12:20

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis, saha ve analiz çalışmaları sonucu belirlediği adreslere düzenlediği baskında S.G, O.E, O.K. ve M.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin imal ettikleri kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabancaya dönüştürdükleri atölye, ikamet ve araçlarındaki aramalarda 120 kurusıkı tabanca, 188 şarjör, 3 tabanca, 359 fişek, 99 silah parçası, hidrolik pres makinası, dremel makinası, matkap ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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