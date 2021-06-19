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İzmir'de yasa dışı silah ticareti: 11 tutuklama

İzmir'de, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 11'i, mahkemece tutuklanırken, 6'sı da adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti: 11 tutuklama
19 Haziran 2021 Cumartesi 13:28

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı ateşli silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, salı günü, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 ev ve 5 iş yerinde arama yapıldı. Kontrollerde 23 tabanca, 1019 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve tabanca imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpası ele geçirildi. 29 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturmada 17 kişi, yakalandı. Diğer şüphelilerin de arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tutuklama #silah ticareti
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