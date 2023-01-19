İzmir'de yasa dışı su ürünleri avcılığına 284 bin TL ceza

İzmir'de, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken, tespit edilen ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan teknedekilere toplam 284 bin 862 TL ceza kesildi. Avlanılan 20 kasa balıkla ağlarına el koyulan teknenin ruhsatı, 3 ay süreyle alındı

İzmir'de yasa dışı su ürünleri avcılığına 284 bin TL ceza
19 Ocak 2023 Perşembe 12:46

Deniz polisi, 18 Ocak günü saat 05.30 sıralarında, Konak ilçesi önlerinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yapılan tekne olduğunu belirledi. Polisin ihtarına uymayan teknedekiler, durmadı. Üç Sahil Güvenlik botu ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Reis Bey' adlı teknesiyle yapılan operasyonda balıkçı teknesi durduruldu.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, teknede bulunanlara 'yasa dışı su ürünleri avcılığı yapmak'tan 211 bin 619 TL, 'Çevre Kanunu' kapsamında atıklarını verdiğini beyan edememeleri nedeniyle de 73 bin 243 TL olmak üzere toplam 284 bin 862 TL ceza kesildi. Avlanılan 20 kasa balığa ve teknenin ağlarına ise el koyuldu. Teknenin ruhsatı, 3 ay süreyle alınırken, seyir emniyetine yönelik eksikliklerinden dolayı da seferden alıkoyuldu.

Öte yandan kendisine zarar verip, ekiplere direnen tekne kaptanı, etkisiz hale getirildi; hakkında 'kolluk kuvvetine mukavemet'ten adli işlem başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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