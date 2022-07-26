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İzmir'de yasak aşk cinayeti! Evde başka bir erkeği bulunca...

İzmir Buca'da Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Hamdo A., Abdülkerim Salih'i bıçaklayarak öldürdü. Hamdo A.'nın eve erken geldiğinde Abdülkerim Salih'i evinde bulduğu ve eşinin kendisini onunla aldattığını düşündüğü için Salih'i öldürdüğü öğrenildi. Cinayet sonrası kaçan Hamdo A., polis tarafından yakalandı

İzmir'de yasak aşk cinayeti! Evde başka bir erkeği bulunca...
26 Temmuz 2022 Salı 09:45

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Suriye uyruklu Hamdo A., iş arasında evine geldi. Hamdo A., evde bir diğer Suriye uyruklu Abdulkerim Salih'le (18) karşılaştı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Hamdo A., çıkan tartışmanın ardından Abdulkerim Salih'e bıçakla saldırdı. Salih bıçak darbeleriyle yere yığılırken Hamdo A.'nın eşi ise yaşanan arbede sırasında evden kaçtı.

Kavga seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salih'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hamdo A. ise Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #cinayet #suriyeli #yasak aşk
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