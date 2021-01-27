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İzmir'de yasak aşk iddiası. İlişki yaşadığı kadını vurdu, intihar etti

İzmir'de 29 yaşındaki Mikail G., evine gelen 41 yaşındaki Hediye D.'yi pompalı tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti

İzmir'de yasak aşk iddiası. İlişki yaşadığı kadını vurdu, intihar etti
27 Ocak 2021 Çarşamba 09:25

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Tepekule Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre evli olan ve eşiyle birlikte yaşayan Mikail G.'nin evine evli ve iki çocuk annesi olan 41 yaşındaki Hediye D. gitti. İlişki yaşadığı iddia edilen ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alarak Hediye D.'yi sol omuzundan vurdu.

Mikail G., daha sonra da aynı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hediye D., ağır yaralı olarak  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mikail G.'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı cinayet #izmir intihar
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