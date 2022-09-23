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İzmir'de yatak fabrikasında yangın!

23 Eylül 2022 Cuma 11:55

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

3 SAATTE KONTROL ALTINDA

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yatak fabrikası ve aynı yerleşke içinde kalan halı ve ev tekstili fabrikası ile yatak fabrikasına ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, önce yatak deposu bölümünde çıktığı ardından 2 fabrikaya yayıldığı belirtildi. 2 fabrika ve 1 deponun bulunduğu yerleşkenin toplam 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğu öğrenilirken, personelin tümünün tahliye edildiği öğrenildi. Bölgede herhangi bir zehirli kimyasal madde olması ihtimaline karşı AFAD'ın KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekibinin de çalışma yaptığı belirtildi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise yangında 1 kişinin hafif yaralandığını belirterek, "Toplamda 180 personelin tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi. Yangın, yatak fabrikasının depo bölümünde çıktı. İçerideki ham maddelerden ötürü alevleri söndürmek zorlaştı. Şu anda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #yangın #fabrika yangın
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