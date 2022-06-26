İzmir'de yaz seferlerine büyük ilgi! Bir günde 622 yolcu taşındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Foça, Mordoğan ve Urla deniz seferleri büyük ilgi gördü. Deniz seferlerine daha ilk gününde 622 yolcu katıldı

İzmirlilerin dört gözle beklediği Foça, Mordoğan, Urla deniz seferleri bugün (25 Haziran Cumartesi) başladı. Yaz boyunca Karşıyaka-Konak-Mordoğan, Konak-Güzelbahçe-Foça, Karşıyaka-Konak-Urla güzergahlarında hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sefer yapacak gemilere ilgi yoğundu. İlk gününde seferlere 622 yolcu katıldı. Konak ve Güzelbahçe iskelelerinden Dr. Aziz Sancar gemisine binen 119 yolcuyu Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz karşıladı.

Bu yıl Güzelbahçe-Foça da var



Yaz seferlerine ilk defa bu yıl Güzelbahçe-Foça seferi de eklendi. Güzelbahçe’den Foça’ya 1 saat 15 dakikada ulaşılabiliyor. Dış körfez seferleri 4 Eylül’e kadar devam edecek.



Ücret tarifesi Karşıyaka-Konak-Mordoğan ve Güzelbahçe-Foça tek gidiş 45 TL, Konak-Foça tek gidiş 50 TL, Karşıyaka-Konak-Urla tek gidiş 30 TL olarak belirlendi.?Seferler 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak. 7 yaş altı çocuklar, ebeveyni ile olmak kaydıyla ücretsiz yolculuk yapabilecek.