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İzmir'de yemek yaparken elbisesi tutuşan yaşlı kadın öldü!

İzmir'de yemek yaparken elbisesi tutuşan yaşlı kadın öldü!
02 Ocak 2023 Pazartesi 08:29

İzmir’in Kınık ilçesinde, mutfakta yemek yaptığı sırada ocaktan çıkan ateş ile elbisesi tutuşan 97 yaşındaki Şahinaz Önem, hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kınık ilçesi Yukarı Mahalle Sulu Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Şahinaz Önem, evde yemek yaptığı sırada ocaktan çıkan ateşle elbisesi tutuştu. Komşularının evden çıkan dumanı görüp durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise ağır yaralandığı belirlenen Şahinaz Önem, Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yangın #ölüm
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