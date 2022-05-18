İZMİR 19 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU
İZMİR 19 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU
0
AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT!
AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT!
0
ÜNLÜ SPİKER HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SPİKER HAYATINI KAYBETTİ
0
BU ÖZELLİĞİ ÇOK SEVECEKSİNİZ!
BU ÖZELLİĞİ ÇOK SEVECEKSİNİZ!
0

İzmir'de yemekten zehirlenen Ece ölmüştü, kardeşinden iyi haber geldi!

İzmir'deki restoranda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya (6) yaşamını yitirirken, tedaviye alınan kardeşi Ege Mercankaya'nın (4) tedavisi sürüyor. Ege'nin durma noktasına gelip, yüzde 10'a kadar düşen kalp kasılma gücü, yüzde 55'e çıktı. Her geçen gün sağlık durumu iyiye giden Ege'nin annesi Hasret Mercankaya, "Yanına gittim. Oğlumu sevdim. 'Beni görüyor ve duyuyorsan gözlerini kırp' dedim. Gözlerini kırptı, biraz gülümsemeye çalıştı. İnşallah sağlıklı olduğu günleri göreceğiz" dedi

İzmir'de yemekten zehirlenen Ece ölmüştü, kardeşinden iyi haber geldi!
18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:22

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ardından da Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, Ece Melisa ise hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklere yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor. Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aile, Ege için kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor.

'GÖZLERİNİ KIRPTI, BİRAZ GÜLÜMSEMEYE ÇALIŞTI'

Ege'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini, bunun kendisini mutlu ettiğini belirten annesi Hasret Mercankaya, "Doktorlar yüzde 10'la çalışan kalbinin yüzde 45 çalışmaya başladığını açıklamıştı. Şimdi kalp kasılma gücünün yüzde 55'e çıktığını söylendi. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Çok mutluyum. Artık her şeyim Ege. Ona tutunacağım. Çok zor. Son olarak yanına gittim. Oğlumu sevdim. 'Beni görüyor ve duyuyorsan gözlerini kırp' dedim. Gözlerini kırptı, biraz gülümsemeye çalıştı. İnşallah sağlıklı olduğu günleri göreceğiz. Ege Üniversitesi, Ege için elinden geleni yaptı. Adeta yaşama döndürdü. Buna karşın hala olayın kaynağının ne olduğu tespit edilemedi. Otopsi sonucu da gelmedi. Bir an önce bu olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yemek zehirlenme #zehirlenme
Önceki Haber
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu
Sonraki Haber
CHP Bayraklı’dan Kılıçdaroğlu’na iktidar sözü!
İzmir 19 Mayıs programı belli oldu
İzmir 19 Mayıs programı belli oldu
0
Başkan Soyer'den pis koku açıklaması: Kafayı taktık temizleyeceğiz
Başkan Soyer'den pis koku açıklaması: Kafayı taktık temizleyeceğiz
0
CHP Bayraklı’dan Kılıçdaroğlu’na iktidar sözü!
CHP Bayraklı’dan Kılıçdaroğlu’na iktidar sözü!
0
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu
0
İzmir'de üzerine metal kapak düşen kişi öldü!
İzmir'de üzerine metal kapak düşen kişi öldü!
0
Soyer: Uzundere'de tahliye çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Soyer: Uzundere'de tahliye çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.