İzmir'de yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada İzmir'in gök gürültülü ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken hava sıcaklığının ise 7 ila 25 dereceler arasında değişeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de yeni haftada hava nasıl olacak?
03 Nisan 2023 Pazartesi 07:55

İzmir'in yeni haftada sağanak yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgilere göre İzmir’de 3-7 Nisan tarihlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların ise 7 ila 25 dereceler arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

İZMİR’DE TAHMİN EDİLEN BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin yayınladığı son hava raporuna göre İzmir’de tahmin edilen beş günlük hava durumu şu şekilde:

3 Nisan Pazartesi: Hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 25, en düşük 14 derece,
4 Nisan Salı: Hava kuvvetli gök gürültülü ve sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 19, en düşük 13 derece,
5 Nisan Çarşamba: Hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 18, en düşük 11 derece,
6 Nisan Perşembe: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 16, en düşük 9 derece
7 Nisan Cuma: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 17, en düşük 7 derece
 

Etiketler; #tahmin #Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü #sağnak yağış #hava durumu #izmir #erken uyarı
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