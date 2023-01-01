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İzmir'de yeni yılın ilk bebeği: Aras Bulut

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği: Aras Bulut
01 Ocak 2023 Pazar 09:49

İzmir'de, yeni yılın ilk bebeği Süleyman- Zeliha Karaca çiftinin çocuğu 'Aras Bulut' oldu. Ailenin ikinci çocuğu olan Aras Bulut, saat 00.01'de 3 kilo 20 gram ağırlığında dünyaya geldi. 

İzmir'de yeni yıl kent genelinde coşku ile kutlanırken, Süleyman- Zeliha Karaca çifti mutlu dolu anlar yaşadı. Çiftin ikinci çocuğu olan Aras Bulut, özel bir hastanede saat 00.01 sıralarında dünyaya geldi. İzmir'de yılın ilk bebeği olduğu öğrenilen Aras Bulut'un 3 kilo 20 gram gram ağırlığında olduğu belirtildi. Bebeğini kucağına alan Zeliha Karaca, kendisinin de 1 Ocak doğumlu olduğunu ve en güzel hediyenin bebeğinin dünyaya gelmesi olduğunu kaydederek, çok mutlu olduğunu söyledi. Öte yandan, duygu dolu anlar yaşayan baba Süleyman Karaca ise "Çok değişik duygular içerisindeyim. Oğlum Kaan Mert de çok sevindi, çok mutlu oldu, ağabey oldu. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Eşim de 1 Ocak doğumlu. Anneyle bebek aynı tarihte doğdu. Bu da güzel bir tesadüf oldu" dedi.

'ARAS BULUT BEBEK TAM 12'Yİ BİRKAÇ SANİYE GEÇTİĞİNDE DÜNYAYA GELDİ'

Doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Tunç Canda, 2023 yılına güzel bir sürprizle merhaba dediklerini ifade etti. Canda, "Hem kendi adıma hem de hastanem adına herkesin yeni yılını kutluyorum. Tüm insanlara yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur diliyorum. Aras Bulut bebek tam 12'yi birkaç saniye geçtiğinde dünyaya geldi. Bebek de annemiz de sağlıklı her şey yolunda" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yeni yıl #ilk bebek #haber
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