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İzmir'de yılan derileri ele geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılması planlanan, Brezilya'dan yurda kaçak sokulan, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan piton ve su yılanı derileri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında, 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' kapsamında işlem yapıldı

İzmir'de yılan derileri ele geçirildi
12 Ekim 2021 Salı 12:33

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir iş yerinde ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılması planlanan, piton ve su yılanlarına ait deriler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 31 yılan derisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında, 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES)' kapsamında işlem yapıldı.

Yapılan çalışmada, derilerin Brezilya'dan kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edildi. Yılan derileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimizde yasa dışı yapılan nesli tükenen hayvanlarla ilgili konularda mücadele ve yakalamalarımız vatandaşlarımızın da desteğiyle yoğun şekilde devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaçak deri #yılan derisi
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