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İzmir'de yılbaşı böyle kutlanacak

İzmir 2022’ye müzikle “merhaba” diyecek. 31 Aralık gecesi İzmirliler kentin dört ilçesindeki dört konserle coşacak. Cumhuriyet Meydanı’nda “DJ Suat Ateşdağlı”, Buca’da “Madrigal”, Bornova’da “Gripin” ve Karabağlar’da “Feridun Düzağaç” İzmirlilerle buluşacak

İzmir'de yılbaşı böyle kutlanacak
28 Aralık 2021 Salı 10:52

“İzmir’in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla yeni yıl coşkusunu kentin her köşesine yaymayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık Cuma gecesi usta müzisyenleri ağırlayacak. Cumhuriyet Meydanı’nda 21.00’de “DJ Bey”in performansının ardından 22.30’da 1983’ten bu yana DJ kabininde olan Suat Ateşdağlı sahne alacak. Alternatif rock grubu “Madrigal” ise Buca Kasaplar Meydanı’nda 22.30’da İzmirliler ile buluşacak. Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yine 22.30’da “Gripin”, Karabağlar Uğur Mumcu Parkı’nda ise Feridun Düzağaç konseri var. Yılbaşı eğlencesi video mapping gösterileriyle renklenecek.

28-30 Aralık tarihleri arasında Urla Sanat Sokağı’nda da yeni yıl şenliği yapılıyor. 28 Aralık’ta 17.00’de Funda Öncü, 29 Aralık’ta aynı saatte Kübalı sanatçı Ibis Maria, 30 Aralık’ta ise 19.00’da Blu Notte Orkestrası’nın konseri var.
İzmir Büyükşehir Belediyesi aydınlık bir yıl dileğiyle kentin çeşitli yerlerini ve tramvayları ışıklarla donatmıştı.

Etiketler; #izmir #yılbaşı #müzik #izmir yılbaşı konserleri
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