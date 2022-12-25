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İzmir'de yılbaşı hazırlığı! Bornova'da hediyelik eşya günleri başladı!

Yılbaşına sayılı günler kala İzmir'in Bornova ilçesinde de hediyelik eşya günleri başladı. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, el emeği ürünlerini Bornova Belediyesi'nin 29-30 Aralık 2022 tarihlerinde Büyükpark içinde düzenleyeceği Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri'nde kazanca dönüştürecek

İzmir'de yılbaşı hazırlığı! Bornova'da hediyelik eşya günleri başladı!
25 Aralık 2022 Pazar 09:32

Yeni yıla sayılı günler kala Bornova Belediyesi'de Bornovalılar için düzenlediği özel etkinliklere başlıyor. 29 Aralık Perşembe saat 11:00'de başlayacak olan 'Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri' nde kıyafetten oyuncağa, takıdan el yapımı ev yaşam ürünlerine yüzlerce seçenek Bornovalılar için sunulacak.  Her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl 2 gün sürecek. İzmirliler, 30 Aralık Cuma günü saat 18:00'e kadar alışveriş yaparak kadın emeğinin değerlenmesine katkıda bulunmuş olacak.

Bornovalılardan yılbaşı hediyelerini Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri'nden almalarını isteyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Büyükpark içinde düzenlediğimiz bu etkinlikte satılan ürünlerin hepsi birbirinden özel el emeği ürünler. Vatandaşlarımız, burada açtığımız stantlardan alacakları hediyelerle hem sevdiklerini özel hediyelerle mutlu edecek hem de kadınlarımızın üretim yapmasını desteklemiş olacak" dedi.

Etiketler; #izmir #yılbaşı #hediyelik eşya
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