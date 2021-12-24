İzmir'de yılbaşı öncesi 50 adrese baskın: 30 ton ele geçirildi

İzmir'in 9 ilçesinde 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 30 ton sahte içki ile kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi yoğunlaşan sahte içkiye bağlı zehirlenmelerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katılımıyla iş yeri, depo ve evlerde yapılan aramalarda, farklı markalara ait ambalajlarda 24 bin 291 şişe sahte içki, 284 litre sahte içki, 631 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aroma, anason yağı, presleme makinası, boş şişe ve kapaklar ele geçirildi.

Operasyonda İ.C. gözaltına alındı, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.