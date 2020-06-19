İzmir'de yıldırım düşmesi sonucu okulda çıkan yangın söndürüldü

Menderes'de bir okulun çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de yıldırım düşmesi sonucu okulda çıkan yangın söndürüldü
19 Haziran 2020 Cuma 10:10

Menderes ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur esnasında Görece Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Mutlu Ortaokulunun çatısına düşen yıldırım, yangına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında çatıda hasar oluştuğu öğrenildi.

Önceki Haber
EÜ'nün Kovid-19'un teşhisine yönelik projesine TÜBİTAK desteği
Sonraki Haber
Göztepeli Leo Schwechlen, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.