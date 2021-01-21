İzmir'de yine deprem!

İzmir'de gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar kendini sokağa attı

İzmir 'de deprem meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem yaşayan vatandaşlar o korku ile kendini sokağa attı.

Saat 02.37'de meydana gelen depremin merkezinin Seferihisar açıkları olduğu öğrenilirken, şiddeti ise 4.5 olarak açıklandı.

Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde yerin 6.91 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir merkez ve ilçelerinde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Depreme uykusunda yakalanan bazı vatandaşlar ise kendini korku ile dışarıya atta. Depremde ilk belirlemelere göre bir can kaybı yaşanmadı.