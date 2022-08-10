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İzmir'de yine kadın cinayeti! Av tüfeği ile vurarak öldürdü!

İzmir'de yine kadın cinayeti! Av tüfeği ile vurarak öldürdü!
10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:31

İzmir Tire'de yine bir kadın cinayeti yaşandı. Dilek Karcı, tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Koca Ergün Karcı ise tutuklandı

Olay, 7 Ağustos saat 22.00 sıralarında Tire ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Dilek Karcı ile eşi Ergün Karcı arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergün Karcı evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Karcı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Dilek Karcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Ergün Karcı ise işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Ergün Karcı tutuklanırken, Dilek Karcı'nın ise bugün Tire'de defnedileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kadın cinayeti #ölüm
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