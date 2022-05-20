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İzmir'de yine kadın cinayeti!

İzmir'de yine bir kadın cinayeti yaşandı. Karabağlar ilçesinde 69 yaşındaki Ş.T. ayrı yaşadığı eşi 61 yaşındaki Nurel T.'yi sokak ortasında defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

İzmir'de yine kadın cinayeti!
20 Mayıs 2022 Cuma 08:23

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Nurel T., evinin yakınında yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ile karşılaştı. Ş.T. ile Nurel T. arasında iddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ş.T. yanındaki bıçakla Nurel T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Nurel T., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Nurel T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, şüpheli Ş.T.'yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakalayıp gözaltına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nurel Türkmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #kadın cinayeti
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