İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
0
CANLI YAYINDA KALP KRİZİ!
CANLI YAYINDA KALP KRİZİ!
0
GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
0
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
0

İzmir'de yine kadına şiddet! 51 yerinden bıçakladı!

İzmir'de yine kadına şiddet! 51 yerinden bıçakladı!
31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:40

İzmir'de 20 yaşındaki Havva Çevirgen, dini nikahlı olarak 4 aydır birlikte yaşadığı E.D. tarafından 51 yerinden bıçaklandı. E.D.'nin uyuşturucu kullandıktan sonra Çevirgen'i rehin alıp, darp ettiği sonra da bıçakladığı belirtildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Lale Mahallesi 2250 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk ederek 4 ay önce İzmir'e gelen Havva Çevirgen, E.D. (21) ile tanıştı. İkili kısa süre sonra imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı. Dün öğlen saatlerinde E.D. Havva Çevirgen'le birlikte bir arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde kullandı. E.D., uyuşturucu maddenin de etkisiyle dini nikahlı eşi Havva Çevirgen'e kıskançlık nedeniyle saldırmaya başladı. Bunun üzerine Çevirgen, evden uzaklaşmak istedi. Ancak, Çevirgen'i önce darbeden E.D., daha sonra bıçakla rehin alarak evden gitmesini engelledi.

YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Misafirliğe gittiği evde eşinin saldırısına uğrayan Çevirgen'in yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada E.D., elindeki bıçakla Çevirgen'i yaraladı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yüzü-gözü tanınmayacak hale gelen Çevirgen, feryatlarına rağmen art arda bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli E.D. ise olay yerinden kaçtı.

Kısa süre sonra adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çevirgen, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçan E.D.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polisler yaptıkları araştırma sonucu E.D.'nin Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskınla suç aleti bıçakla birlikte yakalanan E.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrollerde şüpheli E.D.'nin cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bıçaklama #kadın bıçaklama #uyuşturucu
Önceki Haber
İzmir'de 3 katlı binanın duvarı çöktü!
Sonraki Haber
Hamamdan çıkan kadın kayıplara karıştı! 10 saat sonra çıplak halde bulundu
İzmir'de deprem oldu!
İzmir'de deprem oldu!
0
İzmir'de ayakkabı ve çanta fuarı zamanı!
İzmir'de ayakkabı ve çanta fuarı zamanı!
0
İzmir Büyükşehir'in 'afet bölgesi' talebine Bakanlıktan ret!
İzmir Büyükşehir'in 'afet bölgesi' talebine Bakanlıktan ret!
0
Serbest bırakılması tepki toplamıştı! Göztepeli Barış'ın ölümüne neden olan kişi hakkında flaş karar!
Serbest bırakılması tepki toplamıştı! Göztepeli Barış'ın ölümüne neden olan kişi hakkında flaş karar!
0
İzmir'de Vali'ye Atatürk tepkisi!
İzmir'de Vali'ye Atatürk tepkisi!
0
İzmir'de 3 katlı binanın duvarı çöktü!
İzmir'de 3 katlı binanın duvarı çöktü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.