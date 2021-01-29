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İzmir'de yıpranan otobüsler yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıl alınan 451 yeni otobüsten sonra, ESHOT filosundaki mevcut araçları da yenilemeye başladı. ESHOT atölyelerinde bakıma alınan otobüsler adeta baştan yaratılıyor

İzmir'de yıpranan otobüsler yenileniyor
29 Ocak 2021 Cuma 12:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecindeki yolcu düşüşlerine rağmen toplu ulaşım yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Geçen yıl ESHOT ve İZULAŞ filolarına dahil edilen 134’ü körüklü, 4’ü özel engelli otobüsü olmak üzere toplam 451 yeni araçtan sonra, ESHOT filosundaki yıpranmış araçlar da bakıma alındı.

 

450 otobüs elden geçirilecek

ESHOT Gediz Garajı’ndaki atölyelerde etap etap bakıma alınan BMC ve Temsa markalı otobüsler tamamen elden geçiriliyor. Motor ve elektrik aksamları, koltukları, boyaları ve kuşakları yenilenen araçların klima bakımları da yapılıyor. Program dahilinde 450 otobüsün yenileme işlemleri yapılacak.

Etiketler; #izmir #eshot
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