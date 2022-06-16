İzmir'de yoga etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova’daki Macera Parkı’nda “Matını ve çadırını al gel” sloganıyla 17-20 Haziran tarihleri arasında yoga kampı düzenliyor. İzmir Yoga Festivali kapsamında 19-21 Haziran’da ise Kültürpark Ahşap Sahne’de gün boyu pratik ve aktiviteler yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’de sporu yaygınlaştırma ve spor kültürünü geliştirme vizyonu doğrultusunda yoga festivali ve kampı düzenleniyor. 17-20 Haziran tarihleri arasında Bornova’daki Macera Parkı’nda yoga kampı yapılacak. İzmir Yoga Festivali de Kültürpark Ahşap Sahne’de 19 Haziran Pazar günü başlayacak.

Dolu dolu program



Macera Parkı’nda “Matını ve çadırı al gel” sloganıyla düzenlenecek yoga kampı kapsamında 17 Haziran Cuma günü Aslı Başar ile yoga terapi, Gülin Zeytinlu ile yoga akışı, Onur İstek ile zeybek yoğa, Burcu Güçlü ile gitar meditasyonu, 18 Haziran Cumartesi günü Begüm Berberoğlu ile sunrise yoga, Saadet Çıngır ile Sivanando yoga, Yelda Çetiner ile holistik nefes ve mindfulness, Uzm. Psk. Selver Tunca Tutan Koç ile yaşam ağacım, Yeşim Atik ile Yin Yoga, Gülen Şerbetman ile gong eşliğinde sound heading, Begün Berberoğlu ile masal terapisi yapılacak.

19 Haziran Pazar günü ise Sultan Eroğlu ile Tibet Çanakları, Begüm Berberoğlu ile Eril & Dişil enerji yoga akışı ve thetahealing semineri, Müge Keser ile astroloji ile şifalanma, Beste Elcanlı ile ters duruş atölyesi, Uzm. Psk. Selver Tunca Tutan Koç ile hayat yolum, Gülen Şerbetman ile yağların gizli dili, Sultan Eroğlu ile sunset yoga var. 20 Haziran Pazartesi günü Hilal Erdil ile Vinyasa yoga, Yelda Çetiner ile kalp nefesi, Melike İnce Doğan ile doğal taşlar ve çakralar, Uzm. Psk. Selver Tunca Tutan Koç ile doğanın varoluş hali, Nalan Koç ile vinyasa yoga, Demir Atilla ile Sufi flow eğitimleri verilecek. Katılmak isteyenler 232.293 30 30 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.

Yoga ile hayatı yakala



İzmir Yoga Festivali de Kültürpark Ahşap Sahne’de 19 Haziran Pazar günü başlayacak. Burada da Gülin Zeytinlu, Elif Türkyolu, Uğurcan Yelekli, Serhat Acarlı, Dyt. Bengü Ünal, Kerem Mert Yanık, Seda Ağme, Yeşim Atik, Aylin Oğuz, Gizem Gümüşay ve Dr. Murat Balanlı tarafından 21 Haziran’a kadar her gün 09.00’dan itibaren pratikler ve aktiviteler yapılacak. “Yoga ile Hayatı Yakala” sloganıyla düzenlenecek festivalle ilgili tüm bilgiler www.kulturparkizmir.org web sitesinde yer alıyor.