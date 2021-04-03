İzmir'de yoğun bakım doluluk oranları yüzde 200 arttı

Kovid-19 vaka sayılarının giderek arttığı İzmir'de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 200 arttığını belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğru Yol, aşı teminin hızlandırılması gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye genelinde Kovid-19 vaka sayıları giderek artıyor. Günlük vaka sayıları 40 bine yaklaşırken sağlık çalışanlarının da iş yükü artıyor. Vaka sayılarının giderek arttığı İzmir'de yoğun bakım doluluk oranları ise yüzde 200 arttı.

Mart ayı başında alınan normalleşme kararlarıyla birlikte tekrar artış gösteren Kovid-19 vaka sayıları ve hastanelerdeki yoğunlukla ilgili değerlendirmelerde bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğru Yol, "Kovid-19 vaka sayılarında büyük bir artış var. Vaka sayılarına bağlı olarak hastanelerdeki ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları da giderek artıyor. Vaka sayılarının en düşük olduğu günlere göre yoğun bakımlarda yoğunluk yüzde 200 arttı. Pandemi hastanesi olan Bornova Devlet Hastanesi'nde tek yoğun bakım varken şimdi dördüncü açılıyor. Özel hastaneler Kovid-19 hastalarını almıyor, ameliyata alacakları kişileri dahi koronavirüslü hastaları ekarte ettikten sonra ameliyata alıyor. Mutasyonlu virüsten etkilenen kişi sayısı da giderek artıyor. Yoğun bakım olmayan hastanelerde yeni servis açılıyor. Tüm yük devlet hastanelerimizin üzerinde... Sağlık çalışanlarının yükü giderek artıyor. Bu dönemde hiçbir getiri elde edemedik. Vaka sayıları arttıkça daha fazla hastayla ilgileniyoruz. Bizim esnek çalışma imkânımız yok. 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Sağlık çalışanlarının bu çabaları heba edilmemeli" diye konuştu.



Daha fazla dikkatli olmalıyız

Vaka sayılarındaki artışın sağlık çalışanlarının yükünün artması neden olduğunu ve vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Doğruyol, "Bu durumda vatandaşlarımızın daha hassas olmasında fayda var. Sosyal mesafe, maske ve temizliğe edilmeli. Sadece vatandaşlarımızın dikkatli olması da yetmiyor. Bu hassasiyet sadece vatandaşla sınırlı değil. Televizyon ekranlarında görüyoruz. Maalesef bazı toplantıların binlerce kişinin katılımıyla yapıldığına şahit oluyoruz. Hem vatandaşların hem de kamu kurumlarının daha hassas olmasında büyük yarar olduğunu düşünüyoruz" dedi. Salgının önüne geçebilmek için aşılanan kişi sayısının da artması gerektiğini kaydeden Ahmet Doğruyol, aşının yetişmediğini belirterek hükümet tarafından aşı teminin hızlandırılması gerektiğini ve toplumun bir an önce aşılanması sağlanması gerektiğini söyledi.