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İzmir'de yoğun bakım servisleri tamamen doldu! Sağlık sistemi kilitlenmek üzere

İzmir'de yoğun bakım servisleri tamamen doldu! Sağlık sistemi kilitlenmek üzere
31 Ocak 2022 Pazartesi 15:32

İzmir'de koronavirüs vaka sayısında ciddi artış yaşanıyor. Alınan bilgiye göre vaka artışı nedeniyle İzmir’de pandemi ve yoğun bakım servisleri doldu. İzmir Tabip Odası, acil servis yoğun bakım ünitelerinde bile boş yer kalmadığını, sağlık sisteminin kilitlenmek üzere olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Covid Haritası'na göre, 15 – 21 Ocak 2022 haftasında İzmir'de vaka sayısı 100 binde 729.81 oldu. Vaka artışlarındaki hızlı yükseliş nedeni ile gözler İzmir'e çevrildi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfü Çamlı tablonun vahim olduğunu söyledi.

Çamlı, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, İzmir'deki devlet hastanelerinin pandemi ve yoğun bakım servislerinde boş yer kalmadığını bildirdi. Acil servis yoğun bakım ünitelerinin bile dolu olduğunu belirten Çamlı, şöyle konuştu:

Son bir aydır İzmir'de vaka sayıları 10 katı aşan şekilde artış gösteriyor. Bütün hastanelerin yoğun bakımlarında boş yer kalmadı. Hatta acil servis yoğun bakım üniteleri de doldu. Acil servislerde yoğun bakım sırası bekleyen çok sayıda hastamız var. Yeni pandemi ve yoğun bakım servisleri açılıyor, buna rağmen gene de yetmiyor. Çünkü çok ciddi vaka sayıları ile karşı karşıyayız.

Ayrıca, acil servislere akut apandisit, mide kanaması gibi acil durumlar nedeni ile başvuran hastaların birçoğunun Covid testi de pozitif çıkıyor. Şu anda hastanelerde tam bir kaotik durum söz konusu.

Haftalar öncesinden uyarılarda bulunmuş, Omicron varyantının baskın olacağını, çok hızlı bulaştığını, ciddi bir yayılım göstereceğini, buna karşı mutlaka tedbirler alınmasını ifade etmiştik. Ama ne yazık ki sağlık otoriteleri ısrarla endişeye ve ek bir tedbire gerek olmadığını açıklamaktalar. Hala günlük 100 binlere yaklaşan vaka sayısına rağmen Sağlık Bakanı çıkıp çok rahat “Endişeye mahal yok” diyor. Ne zaman endişelenmeliyiz? Filyasyon bırakıldı. PCR taramaları yapılmıyor. Pandemi doğal haline bırakıldı. Yoğun bakımlar ve acil servisler tamamen doldu. “Kendi başınızın çaresine bakın” diyen sağlık otoritesi ile karşı karşıyayız.

Durum bu kadar ciddiyken, sağlık sistemi kilitlenmeye doğru giderken, Sağlık otoritelerinin hala “Zaten Omicron hafif hastalık yapıyor” diyerek rehavet duygusu yaratma çabalarını kınıyorum ve neye hizmet ettiklerini anlamakta güçlük çekiyorum.

Etiketler; #izmir #Koronavirüs #omicron #vaka sayısı #lütfü çamlı #izmir tabip odası
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