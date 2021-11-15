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İzmir'de yol verme kavgası!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan, demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İzmir'de yol verme kavgası!
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:29

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Halı yıkama firmasına ait araçtaki 2 çalışan, başka araçta bulunan ve baba-oğul oldukları öğrenilen 2 kişiyle trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavgada tarafları, araya giren çevredekiler ayırdı. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, birbirlerine tekme ve yumrukla saldıranların ellerinde demir çubuk ve bıçak olduğu görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #karabağlar kavga #yol verme kavgası
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