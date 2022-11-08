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İzmir'de yol verme kavgası! Bir kişi silahla vuruldu

İzmir'de yol verme kavgası! Bir kişi silahla vuruldu
08 Kasım 2022 Salı 09:29

İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. 

Olay, dün saat 12.40 sıralarında Plevne Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Cop ve silah da kullanılan kavgada Burak S., ayağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Burak S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #yol verme #kavga
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