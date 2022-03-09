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İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen kişi midibüsün altında can verdi

09 Mart 2022 Çarşamba 09:20

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 64 yaşındaki Eyüp Taş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada midibüsün çarpması ile hayatını kaybetti

Kaza, Demircili Mahallesi Benzinlik mevkisinde meydana geldi. Tire'den Ödemiş yönüne seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 35 E 4898 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Eyüp Taş'a çarptı. Eyüp Taş minibüsün altında kalırken, kazayı görenler durumu sağlık ve jandarama ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #trafik kazası #ölüm
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